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Тренер: ситуация с допуском на ОИ-2018 не влияет на выступление конькобежца Кулижникова

Спорт
20 января, 12:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Дмитрий Дорофеев отметил, что поддерживает своего спортсмена

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Павел Кулижников

Павел Кулижников

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер мужской сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников смог пережить ситуацию с допуском на Олимпийские игры в Пхёнчхане, она никак не влияет на его выступления на соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил тренер спринтерской группы национальной команды Дмитрий Дорофеев.

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Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом и лишь в случае получения специального приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Его выдача будет зависеть от двух главных критериев: атлеты должны пройти олимпийскую квалификацию и не иметь в прошлом дисквалификаций или быть лишенными права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил. Кулижников в 2012 году отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление метилгексанамина, что может стать причиной недопуска к Играм-2018.

"Это субъективные моменты, которые сидят в голове, но напрямую не сказываются, так как Павел уже пережил эту ситуацию. У Кулижникова уже было несколько таких моментов за его непродолжительную карьеру. Мы наблюдаем и поддерживаем, мы вместе, мы команда, но решение будет зависеть не от нас. Независимо от этого жизнь будет продолжаться, будет еще много турниров, и нужно понимать, что живем в непростое время, от политики не уйдем", - рассказал Дорофеев.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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