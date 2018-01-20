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Чемпион мира по боксу россиянин Липинец проведет бой с американцем Гарсией 10 марта

Спорт
20 января, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Первоначально поединок должен был пройти 10 февраля

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Сергей Липинец (слева)

Сергей Липинец (слева)

© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 20 января. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг россиянин Сергей Липинец проведет бой против американца Мигеля Анхеля Гарсии 10 марта. Об этом сообщает портал Boxingscene.com со ссылкой на официальное заявление организаторов.

Первоначально поединок должен был пройти 10 февраля, но 18 января представитель российского боксера Алекс Вайсфельд сообщил, что Липинец получил травму правой руки. По словам Вайсфельда, россиянину требовалось минимум три-четыре недели на восстановление. Теперь стало известно, что поединок Липинец - Гарсия пройдет в Сан-Антонио (США, штат Техас) 10 марта.

Липинец в ноябре прошлого года завоевал титул IBF, победив по очкам японца Акихиро Кондо. Гарсия является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в категории до 61,2 кг. Всего на его счету 37 побед (30 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе Липинца 13 побед (10 - нокаутом) и ни одного поражения.

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