Шарапова считает, что Кербер играла агрессивнее нее в матче Australian Open

ТАСС, 20 января. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер в матче третьего круга Australian Open сыграла агрессивнее россиянки Марии Шараповой. Такое мнение высказала российская теннисистка, чьи слова приводит пресс-служба проходящего в Мельбурне турнира.

Шарапова проиграла Кербер, посеянной на турнире под 21-м номером, со счетом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кербер занимает 16-е место, Шарапова - 48-е.

"Ангелик играла очень хорошо, была более агрессивным игроком и гораздо чаще рисковала, чем я, - отметила Шарапова. - В первом сете я плохо принимала и своими ошибками дала ей уверенность. У меня была одна небольшая возможность во втором сете, но я ошиблась и не воспользовалась этим шансом. Кербер сейчас очень уверена в себе, все складывалось в ее пользу".

"Думаю, что есть много вещей, над улучшением которых мне нужно работать. Но в целом начало года сложилось для меня неплохо. Главное - я здорова и вернусь к тренировкам, мне не придется начинать с нуля", - добавила спортсменка.

Соперницы провели восьмую очную встречу, теперь на счету обеих спортсменок по четыре победы. В рамках Australian Open Шарапова и Кербер сыграли во второй раз, на турнире 2012 года в матче второго круга победу одержала россиянка (6:1, 6:2). Шарапова была последней представительницей России в женском одиночном разряде. В пятницу Андрей Рублев уступил болгарину Григору Димитрову в третьем круге, после чего в мужском разряде также не осталось ни одного представителя России.

Шарапова пять раз побеждала на турнирах Большого шлема: на ее счету две победы на Roland Garros (2012, 2014), по одной - на Уимблдоне (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008). Кербер побеждала на Australian Open и US Open в 2016 году.