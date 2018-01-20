Российский культурный центр в Варшаве предлагает польским болельщикам курсы русского языка

ВАРШАВА, 20 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Варшаве с 5 февраля открывает занятия на экспресс-курсе русского языка, который специально разработан для тех поляков, которые поедут поддержать национальную команду на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил в субботу руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский.

По его словам, "цель курса - научиться быстрее ориентироваться в новой языковой среде, овладеть футбольной лексикой, речевыми клише и репликами, типичными для коммуникативных ситуаций на стадионе во время футбольного матча, в общественном транспорте, такси, магазине, ресторане, гостинице, аэропорту, на вокзале, при знакомстве и приветствии".

Кроме этого, РЦНК планирует активно включиться в информационное сопровождение подготовки и проведения футбольного турнира. "На нашей базе открывается "Русский дом болельщика", где будет представлена информация по всем городам-организаторам матчей с участием сборных России и Польши. Мы специально планируем мероприятия, которые представят польским журналистам и болельщикам прекрасные города Волгоград, Казань, Москву - где будет играть сборная Польши. Ну и конечно, специализированный курс русского языка околофутбольной тематики - наш вклад в достойное проведение мирового чемпионата", - отметил Жуковский.

По оценкам туристических компаний, на чемпионат мира по футболу в Россию планируют поехать не менее 20 тысяч польских болельщиков.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.