Тренер "Динамо" считает, что клуб может обыграть СКА только за счет командных действий

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" сможет победить санкт-петербургский СКА в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) только за счет командных действий. Об этом журналистам на пресс- конференции рассказал главный тренер Владимир Воробьев.

В субботу московское "Динамо" со счетом 4:0 обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. В следующем матче москвичи 22 января сыграют на выезде с санкт-петербургским СКА, "Адмирал" в этот же день встретится в гостях с минским "Динамо".

"Переживал за сегодняшний матч после поражения от "Спартака". Ребята были не в настроении, но сумели настроиться. Сегодня мы забили важные голы, неплохо работало большинство, это предопределило исход матча. Едем в Питер воевать", - сказал Воробьев.

"Против СКА тяжело бороться в мастерстве, - продолжил главный тренер "Динамо". - Нужно выходить, бороться. Только за счет командных действий мы сможем добиться победы. Полностью согласен, что Еременко показывал стабильную игру в этом сезоне и заслуженно получил приз от болельщиков".

Также своим мнением об игре поделился исполняющий обязанности главного тренера "Адмирала" Олег Леонтьев. "Выступили неудачно, но счет не по игре. По силовым броскам и единоборствам мы не проиграли, но в хоккее все решают голы. В концовке первого периода пропустили, это надломило команду", - считает специалист.

"Молодцы, ребята сражались до последнего, это им в плюс. Мотивировать их не нужно, им еще контракты нужно подписывать на следующий сезон. Работать буду до конца сезона, а дальше мою судьбу решит руководство", - сказал специалист.