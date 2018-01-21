Надаль сохранит первое место в рейтинге АТР после окончания Australian Open

ТАСС, 21 января. Испанец Рафаэль Надаль останется на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после завершения Australian Open, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В 1/8 финала 31-летний теннисист победил аргентинца Диего Шварцмана в четырех сетах 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Эта победа позволит испанцу набрать 9760 очков в обновленном рейтинге АТР. Ближайший преследователь Надаля швейцарец Роджер Федерер не сможет обогнать испанского теннисиста даже в случае победы на турнире, поскольку на его счету будет не более 9605 очков.

Федерер 22 января сыграет с венгром Мартоном Фучовичем в матче четвертого круга турнира. Надаль в 1/4 финала встретится с хорватом Марином Чиличем 23 января.

Australian Open, первый в сезоне турнир серии Большого шлема, завершится 28 января.