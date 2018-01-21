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"Локомотив-Кубань" победил "Химки" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Спорт
21 января, 19:48 дата обновления: 21 января, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 93:78

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ТАСС, 21 января. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 93:78 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Марди Коллинз. Он сделал дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. В составе "Химок" больше всех очков набрал атакующий защитник Алексей Швед (18).

Игра между "Локомотивом-Кубанью" и "Химками" установила новый рекорд посещаемости нынешнего сезона в Единой лиге ВТБ. Встречу, которая прошла в Краснодаре на арене "Баскет-холл", посетили 7400 человек.

"Локомотив-Кубань" лидирует в турнирной таблице с 11 победами в 12 матчах. "Химки" располагаются на пятой позиции (шесть побед в 11 играх).

Краснодарский клуб одержал 23-ю победу подряд во всех турнирах нынешнего сезона. Последний и единственный раз команда проигрывала 21 октября 2017 года казанскому УНИКСу (67:77) в матче Единой лиги ВТБ. Всего на счету "Локомотива-Кубани" стало 26 побед в 27 матчах сезона.

В следующем матче "Локомотив-Кубань" сыграет в гостях с красноярским "Енисеем" 28 января, "Химки" днем позднее встретятся дома с саратовским "Автодором".

В других матчах дня петербургский "Зенит" обыграл пермскую "Парму" (99:94), казанский УНИКС - рижский ВЭФ (81:69).

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