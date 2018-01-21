Фигуристка Загитова - единственная, кто может бороться с Медведевой, считает Костомаров

ТАСС, 21 января. Российская фигуристка Алина Загитова является единственной, кто способен конкурировать с другой россиянкой Евгенией Медведевой. Такое мнение высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В субботу Загитова завоевала золотую медаль чемпионата Европы, который проходил в Москве, Медведева стала второй.

"Евгения Медведева - двукратная чемпионка всего, и психологически ей уже давно труднее всех - надо отстаивать свои звания, - сказал Костомаров. - Главная задача - справиться с волнением, у Алины Загитовой его будет меньше. Она фантастическая спортсменка, и кроме нее никто сейчас не может конкурировать с Медведевой. Желаю, чтобы у девушек не было травм и было все в порядке со здоровьем".

"Но я бы не хотел заранее уверенно отдавать победу россиянкам, так как Олимпиада - это другие соревнования, и здесь может произойти все. Достаточно вспомнить, что четыре года назад в Сочи все ждали чудес от Юлии Липницкой, но она в итоге не справилась с волнением. А чемпионкой стала Аделина Сотникова", - отметил Костомаров.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.