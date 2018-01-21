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Футболист "Арсенала" Кирилл Комбаров присоединился к команде на сборах после болезни

Спорт
21 января, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

30-летний футболист пропустил начало сбора "Арсенала", который команда проводит в турецком Белеке

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ТАСС, 21 января. Защитник тульского футбольного клуба "Арсенал" Кирилл Комбаров присоединился к команде на тренировочном сборе после болезни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

30-летний футболист пропустил начало сбора "Арсенала", который команда проводит в турецком Белеке. Тульский клуб сыграет первый товарищеский матч на сборе 23 января против немецкой "Виктории".

Комбаров в нынешнем сезоне провел за "Арсенал" 17 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами.

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