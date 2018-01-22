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Российские конькобежцы выразили надежду на положительные решения CAS по их делам

Спорт
22 января, 15:24 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 22, января. /ТАСС

Александр Румянцев, Ольга Фаткулина и Артем Кузнецов прибыли на слушания CAS в Женеву

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Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

© EPA/JEON HEON-KYUN

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина рассчитывают на положительное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) перед началом индивидуальных слушаний по их апелляциям на пожизненное отстраненные от участия в Олимпийских играх. Об этом спортсмены сообщили журналистам перед началом заседания.

"Как дела? Отлично, все нормально. Мы всех победим", - сказал Румянцев.

Фаткулина ранее заявляла, что не собирается присутствовать на слушаниях в CAS. На вопрос, почему она изменила свое решение, спортсменка ответила: "Сейчас я уже верю, все хорошо".

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди конькобежцев в этом списке были Фаткулина, Румянцев, Артем Кузнецов и Иван Скобрев. Первые трое лично прибыли на заседание суда, которое начнется в 15:30 мск в Женеве.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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