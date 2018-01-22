Приговоренный к девяти годам тюрьмы Робиньо подпишет контракт с ФК "Сивасспор"

ТАСС, 22 января. Турецкий футбольный клуб "Сивасспор" объявил о достигнутой договоренности о подписании контракта с бразильским нападающим Робиньо, который был приговорен судом Милана к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турецкой команды.

Официально 33-летний Робиньо подпишет контракт с "Сивасспором" 23 января.

В ноябре прошлого года бразилец был приговорен к девяти годам тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел в Милане в 2013 году, когда Робиньо и еще пять человек изнасиловали 22-летнюю девушку из Албании. 24 ноября адвокат игрока Мариса Алия заявила, что Робиньо отрицает свою вину и обжалует приговор. В 2009 году футболист, выступавший на тот момент за английский "Манчестер Сити", также обвинялся в изнасиловании, но был оправдан.

За игровую карьеру Робиньо выступал за бразильский "Сантос", испанский "Реал", "Манчестер Сити", "Милан", китайский "Гуанчжоу Эвергранд". Последним клубом игрока был бразильский "Атлетико Минейро", который он покинул в конце декабря прошлого года на правах свободного агента.

Робиньо является двукратным чемпионом Бразилии и Испании, по разу побеждал в чемпионате Италии и Китая. В активе игрока 99 матчей и 28 голов за сборную Бразилии, с которой дважды побеждал в Кубке конфедераций и становился победителем Кубка Америки.