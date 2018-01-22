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Румянцев: разглашение деталей слушаний в CAS может навредить российским атлетам

Спорт
22 января, 21:25 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 22, января. /ТАСС

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах

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Александр Румянцев

Александр Румянцев

© Алексей Филиппов/ТАСС

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Разглашение деталей слушаний по апелляциям российских конькобежцев Александра Румянцева, Ольги Фаткулиной, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в Спортивном арбитражном суде (CAS) может навредить другим российским спортсменам. Такое мнение журналистам высказал Румянцев.

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди конькобежцев в этом списке были Фаткулина, Румянцев, Кузнецов и Скобрев. Первые трое лично присутствовали на заседании суда, которое состоялось в Женеве в понедельник.

"Мы ничего не можем говорить по процессу, чтобы не навредить ребятам, которые будут слушаться дальше", - сказал Румянцев.

Слушания продолжались более трех часов. Вердикт CAS, как ранее сообщил генеральный секретарь организации Матье Риб, будет вынесен не ранее 30 января. Слушания по делам российских спортсменов продолжатся во вторник.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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