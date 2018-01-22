Вратарь ХК "Северсталь" Гудачек расстроен невызовом в сборную Словакии на ОИ-2018

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вратарь хоккейного клуба "Северсталь" Юлиус Гудачек расстроился, узнав, что его не вызвали на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказал нападающий и капитан череповецкого клуба Дмитрий Кагарлицкий.

В понедельник был объявлен состав сборной Словакии по хоккею на Игры. Единственным представителем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нем стал защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски.

"Парень расстроился, он проделал большую работу в этом сезоне. Он мог бы быть одним из лучших вратарей сборной Словакии - по крайней мере, он единственный словацкий вратарь в КХЛ, - сказал Кагарлицкий. - Но, возможно, для нас будет лучше, если он будет с нами готовиться к решающим играм сезона".

"Северсталь" два заключительных матча регулярного чемпионата сыграет 27 февраля с ЦСКА и 1 марта со СКА. Команда сохраняет шансы на попадание в плей-офф. "Возможно, ребята из СКА и ЦСКА приедут немного уставшими с Олимпиады. У нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к тем двум играм. Мы досконально разберем обе команды и постараемся дать им бой - нам отступать некуда", - отметил он.