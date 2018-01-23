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Комитет по этике РФС вынес замечание защитнику "Спартака" Джикии за пост в Twitter

Спорт
23 января, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Также было принято решение оштрафовать главу департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга на 20 тыс. рублей

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Георгий Джикия

Георгий Джикия

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) наказал защитника московского "Спартака" Георгия Джикию устным замечанием и оштрафовал на 20 тыс. рублей главу департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга за пост в официальном Twitter клуба. Об этом журналистам сообщил глава комитета Семен Андреев.

13 января "Спартак" по согласованию с пресс-службой опубликовал в Twitter снятое Джикией видео с участием бразильских игроков, которых он назвал "шоколадками". Ряд западных СМИ счел данный пост расистским. Позднее клуб удалил сообщение и принес извинения всем, кого оно могло задеть.

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"Комитет разбирал довольно необычный вопрос, в нашей практике такие ситуации практически не встречались. Мы пригласили на заседание юриста и пресс-атташе "Спартака", которые рассказали, что произошло, признали ошибку, что такой твит не должен был быть опубликован. По статье 11 регламента РФС, приняли решение на футболиста Джикию наложить замечание и оштрафовать Трахтенберга на 20 тыс. рублей", - сказал Андреев.

В статье 11 регламента РФС, которая называется "Запрещение дискриминации", отмечается, что "официальные лица должны проявлять толерантность к людям вне зависимости от их пола, национальности, вероисповедания, политической ориентации, проявлять уважение к обычаям и традициям народов России и других стран, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий".

Заседание комитета по этике РФС состоялось во вторник в Доме футбола в Москве.

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