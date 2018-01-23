"Ак Барс" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 23 января. Казанский "Ак Барс" со счетом 6:4 одержал победу над московским ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Ландер (9-я минута), Владимир Ткачев (17), Александр Бурмистров (24), Иржи Секач (36), Андрей Марков (42) и Станислав Галиев (46). У гостей дубль оформил Максим Шалунов (14, 32), также отличились Сергей Шумаков (11) и Грег Скотт (29).

"Ак Барс" укрепил свое лидерство в Восточной конференции. Казанцы набрали 97 очков в 54 матчах. ЦСКА, в активе которого 121 очков в 54 играх, занимает второе место на Западе.

В следующем матче "Ак Барс" на своем льду примет нижегородское "Торпедо". ЦСКА дома сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи пройдут 27 февраля.

В другом мачте дня нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл братиславский "Слован" со счетом 5:1. "Нефтехимик", сыгравший 54 матча, записал на свой счет 94-е очко, что стало новым рекордом клуба по количеству набранных очков в регулярном чемпионате.