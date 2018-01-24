Представление команды Швеции - соперника сборной России в футбольной Лиге наций

ТАСС, 24 января. Сборная Швеции стала одним из соперников российской команды на предварительной стадии Лиги наций. Шведы занимают 18-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), пробившись на чемпионат мира 2018 года.

Сборная Швеции в стыковых матчах чемпионата мира неожиданно переиграла соперников из Италии и в групповом турнире сыграет с командами Германии, Мексики и Южной Кореи. Шведы успешно выступают на мировых первенствах, где четырежды входили в четверку лучших команд, однако на чемпионатах Европы лишь раз добрались до полуфинала - на домашнем турнире в 1992 году.

Шведская сборная - финалист чемпионата мира 1958 года и бронзовый призер турнира в 1950 и 1994 году, в 1938-м заняла четвертое место. Впрочем, с 1994 года сборная Швеции выступила лишь на чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, оба раза уступив в 1/8 финала.

В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года команда Швеции заняла второе место в группе А, уступив лишь соперникам из Франции, но опередив команды Нидерландов, Болгарии, Люксембурга и Белоруссии. В стыковых матчах шведы встретились со сборной Италии, победив со счетом 1:0 в первой домашней встрече и добившись нулевой ничьей на выезде. Единственный мяч в серии забил полузащитник греческого клуба АЕК Якуб Юханссон.

В матчах с итальянцами шведы проявили незаурядные волевые качества, чем скандинавская команда всегда славилась. В нынешнем составе шведской сборной после ухода из нее Златана Ибрагимовича нет ярких звезд, хотя немало игроков выступает в сильнейших европейских чемпионатах. Лидером и капитаном команды является 32-летний защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, за этот российский клуб выступает также полузащитник Виктор Классон. Кандидат в сборную Швеции защитник Себастьян Хольмен представляет московское "Динамо".

Главным тренером команды Швеции является 55-летний Янне Андерссон, который возглавил команду в 2016 году. Ранее Андерссон работал с местными командами "Хальмстад", "Эргрюте" и "Норрчепинг", который в 2015 году привел к чемпионскому титулу. Андерссон сменил в сборной Эрика Хамрена после провала на чемпионате Европы во Франции, где шведы с Ибрагимовичем в составе сыграли вничью с ирландцами (1:1), проиграв командам Италии и Бельгии с одинаковым счетом 0:1.

26 матчей со шведами

В отборочном турнире Евро-2016 сборная Швеции дважды встретилась с командой России. В домашнем матче шведы сыграли вничью (1:1), когда на мяч Александра Кокорина ответил Ола Тойвонен. Игрой сборной России руководил еще Фабио Капелло, зато на встречу в сентябре 2015 года на московской "Открытие-Арене" хозяев вывел уже Леонид Слуцкий.

Матч был ключевым в распределении мест в группе, сборная России победила со счетом 1:0 благодаря голу Артема Дзюбы. На чемпионат Европы отправились в итоге обе команды, славы там не снискав.

Всего сборные СССР/России и Швеции провели 26 очных встреч, отечественные футболисты победили девять раз при восьми поражениях. Семь матчей были официальными, при этом команды дважды сыграли на чемпионатах мира. В 1958 году шведы на домашнем турнире победили со счетом 2:0, а в 1994 году обыграли уже российскую сборную - в американском Детройте (3:1). На мяч Олега Саленко с пенальти ответили Томас Брулин, также реализовавший 11-метровый, и Мартин Далин, сделавший дубль во втором тайме.

В 2008 году сборная России выиграла у команды Швеции в групповом турнире чемпионата Европы - 2:0, отличились Роман Павлюченко и Андрей Аршавин. Наконец, в мае 1964 года сборные СССР и Швеции встретились в решающей отборочной стадии чемпионата Европы. Советские футболисты добились ничьей в гостях (1:1), победив на своем поле - 3:1.

Сборная Швеции занимает 18-е место в рейтинге ФИФА. Домашние матчи шведы проводят на открытой в 2012 году "Френдс-Арене", расположенной в предместье Стокгольма Сольне.