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Выставка, посвященная фристайлу, открылась в Государственном музее спорта в Москве

Спорт
24 января, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Перед началом мероприятия министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с главой Федерации фристайла Алексеем Курашовым

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Церемония открытия художественной экспозиции, посвященной фристайлу, прошла в среду в Москве в Государственном музее спорта, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, члены сборной команды России по фристайлу, известные деятели культуры и искусства.

Перед началом мероприятия Колобков провел встречу с Алексеем Курашовым и российским фристайлистами.

"За это год музей спорта стал важным местом, где проходят разные мероприятия. У нас сейчас очень много жертовователей. Сегодня мы представляем 18 картин. В России очень активно развивается фристайл, очень молодежный и популярный вид спорта, и это благодаря нашей федерации. Тематика спорта - это непочатый край работы, и мы ждем новых выставок", - сказал Колобков.

"Мы открываем выставку накануне Олимпийских игр. Не хочу вдаваться в подробности участия наших спортсменов, но хочу пожелать тем ребятам, кто поедет в Пхёнчхан, успеха и удачи. Вы будете выступать с особым чувством, вы будете отстаивать честь страны и собственную честь. Со стороны всего спортивного сообщества, болельщиков, Министерства спорта выражаю поддержку, за вами страна, желаем вам только победы", - добавил министр спорта РФ.

По словам Курашова, подобные выставки должны стать доброй традицией для всех видов спорта. "Приятно, что мы видим наших спортсменов не только на соревнованиях, в телевизоре, но и на картинах. Думаю, что все федерации должны проводить такие выставки, это должно стать традицией. Наша задача - завоевывать медали и прославлять нашу страну", - отметил он.

На экспозиции представлены специально созданная для экспозиции серия из 18 картин и пять оригинальных эскизов олимпийской почтовой марки, посвященной зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

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