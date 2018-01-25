"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги

ТАСС, 25 января. "Арсенал" победил "Челси" со счетом 2:1 в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла в на стадионе "Эмирейтс".

В составе победителей гол забил Гранит Джака (60-я минута), у гостей отличился Эден Азар (7). На 12-й минуте защитник "Челси" Антонио Рюдигер отправил мяч в собственные ворота.

Первый матч между этими командами завершился нулевой ничьей, в финал по сумме двух встреч вышел "Арсенал". Соперником лондонского клуба в решающем матче станет "Манчестер Сити", который днем ранее переиграл "Бристоль".

Финал Кубка английской лиги пройдет 25 февраля на стадионе "Уэмбли".