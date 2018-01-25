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Шипулин примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга" в Италии 28 января

Спорт
25 января, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Также на гонку заявлены биатлонистка Ольга Подчуфарова, лыжники Илья Черноусов, Ермил Вокуев и Евгений Дементьев

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© EPA-EFE/Pontus Lundahl

ТАСС, 25 января. Российский биатлонист Антон Шипулин станет участником лыжного марафона "Марчалонга", который пройдет 28 января в Италии. Об этом сообщается на сайте организатора соревнований - всероссийской серии лыжных марафонов Russialoppet.

Также отмечается, что Шипулин и ряд членов сборной России по лыжным гонкам подали заявку на участие в 35-м лыжном марафоне "Европа-Азия", который пройдет 24 февраля в Екатеринбурге.

Помимо Шипулина, на марафон "Марчалонга" заявлены биатлонистка Ольга Подчуфарова, ранее объявившая о приостановлении карьеры из-за проблем со здоровьем, лыжники Илья Черноусов, Ермил Вокуев, Евгений Дементьев, Никита Ступак и другие.

Во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Шипулина.

"Марчалонга" - один из самых престижных лыжных марафонов. 70-километровая гонка проходит по двум долинам - Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса, расположенным в Доломитовых Альпах, и завершается двухкилометровым подъемом в Кавалезе.

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