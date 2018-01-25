"Амур" победил "Куньлунь" в матче КХЛ

ТАСС, 25 января. Хабаровский "Амур" одержал победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей шайбы забросили Богдан Потехин (5-я минута) и Алексей Бывальцев (18, 23). В составе проигравших отличился Тейлор Бек (8). Магнитогорский "Металлург" и уфимский "Савалат Юлаев" могли обеспечить себе участие в плей-офф КХЛ, если бы "Амур" проиграл "Куньлуню" в основное время.

Хабаровский клуб с 81 баллом располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции, пекинская команда с 61 очком занимает 12-е место.

"Амур" и "Куньлунь" в следующем матче встретятся снова. Игра пройдет 27 января в Шанхае.