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"Амур" победил "Куньлунь" в матче КХЛ

Спорт
25 января, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Клуб из Хабаровска выиграл со счетом 3:1

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ТАСС, 25 января. Хабаровский "Амур" одержал победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей шайбы забросили Богдан Потехин (5-я минута) и Алексей Бывальцев (18, 23). В составе проигравших отличился Тейлор Бек (8). Магнитогорский "Металлург" и уфимский "Савалат Юлаев" могли обеспечить себе участие в плей-офф КХЛ, если бы "Амур" проиграл "Куньлуню" в основное время.

Хабаровский клуб с 81 баллом располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции, пекинская команда с 61 очком занимает 12-е место.

"Амур" и "Куньлунь" в следующем матче встретятся снова. Игра пройдет 27 января в Шанхае.

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