"Химки" проиграли испанской "Валенсии" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 27 января. Подмосковные "Химки" проиграли испанской "Валенсии" со счетом 83:85 в выездном матче 20-го тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным баскетболистом матча стал российский защитник "Химок" Алексей Швед (22 очка).

"Химки" одержали 11 побед в 20 матчах и занимают седьмое место в турнирной таблице. "Валенсия" выиграла седьмой матч и расположилась на 13-й позиции.

В следующем матче турнира 2 февраля "Химки" примут испанскую "Уникаху". "Валенсия" днем ранее на выезде встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес".