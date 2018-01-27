Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Химки" проиграли испанской "Валенсии" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
27 января, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Гостевая встреча завершилась со счетом 83:85

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/JUAN CARLOS CARDENAS

ТАСС, 27 января. Подмосковные "Химки" проиграли испанской "Валенсии" со счетом 83:85 в выездном матче 20-го тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным баскетболистом матча стал российский защитник "Химок" Алексей Швед (22 очка).

"Химки" одержали 11 побед в 20 матчах и занимают седьмое место в турнирной таблице. "Валенсия" выиграла седьмой матч и расположилась на 13-й позиции.

В следующем матче турнира 2 февраля "Химки" примут испанскую "Уникаху". "Валенсия" днем ранее на выезде встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес".

Смотрите также

ЦСКА обыграл немецкий "Бамберг" в матче баскетбольной Евролиги

Баскетболистки УГМК обыграли итальянский "Скио" в матче Евролиги

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
2
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
3
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
4
Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
США расширили санкционный список по России
7
Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными
Темы дня
Новости партнеров
Реклама