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Саночник Южаков примет решение о продолжении карьеры после окончания сезона

Спорт
27 января, 13:23 UTC+3 СИГУЛДА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В настоящее время Южаков вместе с Юрием Прохоровым занимают третье место в мировом рейтинге среди российских экипажей и не могут поехать на ОИ-2018

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Владислав Южаков

Владислав Южаков

© ТАСС/Артур Лебедев

СИГУЛДА /Латвия/, 27 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата мира 2012 года российский саночник Владислав Южаков примет решение о продолжении спортивной карьеры после окончания этого сезона. Об этом Южаков сообщил ТАСС.

В активе 32-летнего Южакова, выступающего в санях-двойках, есть также две золотые награды чемпионатов Европы. В настоящее время Южаков вместе с Юрием Прохоровым занимают третье место в мировом рейтинге среди российских экипажей и не могут поехать на Олимпиаду-2018. Две квоты займут у россиян Александр Денисьев/Владислав Антонов и Андрей Богданов/Андрей Медведев.

"Я буду думать о том, продолжать ли мне карьеру, только после окончания сезона, - сообщил Южаков. - Сначала мне надо будет выступить весной на чемпионате России. Если я пойму, что у меня будут возможности идти вперед, то я останусь в спорте. В этом сезоне наш экипаж выступал не на всех этапах Кубка мира, и наши возможности проявить себя в силу разных причин были ограничены".

На чемпионате Европы, который в субботу стартовал в латвийской Сигулде, Южаков и Прохоров заняли 11-е место.

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