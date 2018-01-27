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Россия подаст заявку на проведение в 2019 году в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту

Спорт
27 января, 13:55 UTC+3 СИГУЛДА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Последний раз город принимал этап КМ по этому виду спорта в феврале 2016 года

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Глава ФССР Наталия Гарт

Глава ФССР Наталия Гарт

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СИГУЛДА, 27 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация санного спорта России (ФССР) намерена подать заявку в Международную федерацию санного спорта (FIL) на проведение в сезоне-2018/19 на олимпийской трассе в Сочи этапа Кубка мира. Об этом сообщила ТАСС президент ФССР Наталия Гарт.

В 2020 году в Сочи пройдет чемпионат мира по санному спорту. Последний раз столица Игр-2014 принимала этап Кубка мира по этому виду спорта в феврале 2016-го. В последующих двух сезонах Россия отказывалась от проведения соревнований такого уровня, руководствуясь финансовыми соображениями.

"Мы отправим заявку в международную федерацию, хотим провести за год до мирового первенства этап Кубка мира, - отметила Гарт. - В скором времени будем обсуждать с FIL вопрос проведения в Сочи этапа Кубка мира в следующем сезоне".

Глава ФССР добавила, что в следующем сезоне Россия намерена провести в Москве этап Кубка мира по натурбану, который из-за погодных условий в 2017 году провести не удалось.

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