"Куньлунь" проиграл "Амуру" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 27 января. Пекинский "Куньлунь" потерпел поражение от хабаровского "Амура" со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ян Коларж (21-я минута), Максим Кондратьев (39, 49) и Вячеслав Ушенин (50). У "Куньлуня" шайбами отметились Жилбер Брюле (12) и Кайл Чипчура (16).

Для "Куньлуня" данное поражение стало четвертым кряду, клуб с 61 очком в активе идет на 12-м месте в Восточной конференции. "Амур" с 84 баллами идет девятым. В следующем матче "Куньлунь" 28 января примет "Барыс", "Амур" 26 февраля проведет домашний матч с "Адмиралом".