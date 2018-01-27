"Реал" разгромил "Валенсию" в матче чемпионата Испании, Роналду оформил дубль

ТАСС, 27 января. Мадридский "Реал" со счетом 4:1 одержал победу над "Валенсией" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Дубль оформил португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду (16-я и 38-я минуты). Оба мяча португалец забил с пенальти. Также в составе хозяев голами отметились Марсело (84) и Тони Кроос (89). У гостей отличился Санти Мина (59).

"Реал" набрал 38 очков в 20 матчах и занимает четвертое место в таблице чемпионата, отставая от лидирующей "Барселоны" на 16 баллов. "Валенсия" потерпела второе поражение подряд в чемпионате. В активе "Валенсии" 40 очков, команда занимает третье место.

В следующем матче 3 февраля "Реал" на выезде сыграет с "Леванте". "Валенсия" днем позже в гостях встретится с мадридским "Атлетико".