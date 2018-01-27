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Овечкин примет участие в конкурсе на силу броска в мастер-шоу Матча звезд НХЛ

Спорт
27 января, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Еще один россиянин Никита Кучеров примет участие в конкурсе на мастерство паса

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Joel Auerbach

ТАСС, 27 января. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин примет участие в конкурсе на самый сильный бросок в мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Соперниками Овечкина в этом конкурсе станут Джон Клингберг из "Далласа", Пи Кей Суббан ("Нэшвилл"), Брент Бёрнс ("Сан-Хосе") и Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй"). Каждый хоккеист выполнит по два броска, в зачет игроку пойдет лучшая попытка.

Российский нападающий Никита Кучеров, выступающий за "Тампу-Бэй", примет участие в конкурсе на мастерство паса. Он будет соперничать с Клодом Жиру ("Филадельфия"), Брэйденом Шенном, Алексом Пьетранджело (оба - "Сент-Луис"), Оливером Экманом-Ларссоном ("Аризона"), Эриком Стаалом ("Миннесота"), Крисом Летангом ("Питтсбург") и Дрю Даути ("Лос-Анджелес").

Вратарь Алексей Василевский из "Тампы" примет участие в конкурсе на серию сэйвов, в котором за победу также поспорят Хенрик Лундквист ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), Пекка Ринне ("Нэшвилл") и Марк-Андре Флери ("Вегас").

Также в рамках мастер-шоу Матча звезд пройдут конкурсы на самого быстрого игрока, на лучший контроль шайбы и на точность броска.

Мастер-шоу состоится в ночь на 28 января. Матч звезд пройдет в ночь на понедельник. Мероприятия пройдут на льду "Амали-Арены" в Тампе.

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