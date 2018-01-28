Лысенко выиграл турнир в Чехии в прыжках в высоту с лучшим результатом сезона в мире

ТАСС, 28 января. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко выиграл международный легкоатлетический турнир в чешском Густопече, показав лучший результат сезона в мире. Он преодолел планку на высоте 2,37 метра.

Второе место занял поляк Сильвестр Беднарек (2,31), третьим стал китаец Ван Ю (2,28).

Лысенко был допущен IAAF к участию в международных стартах в сезоне-2018 в нейтральном статусе лишь 25 января, и турнир в Густопече стал для него первым зарубежным в этом году. В Чехии прыгун в высоту на один сантиметр улучшил свой личный рекорд и лучший результат сезона, установленный 21 января в Москве - 2,36 м.

В следующий раз Лысенко выйдет на старт 30 января в чешском Тршинеце.

В субботу двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене также показала лучший результат сезона в мире, выиграв всероссийский турнир Кубок Сталинграда с результатом 2,04 м.