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Украинец Усик стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса

Спорт
28 января, 2:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

В 12-раундовом поединке в Риге он выиграл у латвийца Бриедиса по очкам

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Украинский боксер Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик

© AP Photo/Efrem Lukatsky

ТАСС, 28 января. Украинец Александр Усик стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Риге он выиграл у латвийца Майриса Бриедиса по очкам, защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал принадлежавший хозяину ринга пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Двое судей отдали победу украинскому боксеру с одинаковым счетом 115-113, у третьего арбитра счет был равный 114-114.

За исключением первого раунда, который соперники провели в разведке, в нескольких стартовых трехминутках картина боя была следующей: латвиец, уступавший в размахе рук, пытался выйти на ближнюю дистанцию, а украинец работал вторым номером и держал противника на дальней дистанции. Но уже довольно скоро Усик захватил инициативу и благодаря высокой активности и преимущественно прямым ударам, особенно джебу (удар прямой справа для боксера-левши), завладел преимуществом. Украинец раз за разом опережал хозяина ринга и большинство ударов доводил до цели, пробивая хлипкую оборону латвийца.

Удары были не слишком тяжелыми, но в совокупности накапливались и отражались на действиях противника. И уже в концовке первой половины боя Бриедис заметно подустал и замедлился. А в пятом раунде у него стал кровоточить нос, с чем в его углу, впрочем, быстро справились.

Усик владел заметным преимуществом, но до логического завершения дело довести не мог, иногда сам отпуская противника в выгодных позициях, а иногда закрываясь в блоке и давая ему поработать. Периодически Бриедис огрызался и провел очень неплохую концовку заключительного раунда, но перед этим сам едва устоял на ногах после серии выпадов украинца.

В итоге победа Усика стала закономерной, хотя судейские оценки и не отражали реального превосходства украинца, а ничья одного из судей и вовсе стала неожиданностью.

Соперник определится в Сочи

В финале WBSS Усик встретится с победителем другого полуфинала между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет 3 февраля в Сочи. Ранее в 1/4 финала Усик победил немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде, а Бриедис - кубинца Майка Переса по очкам.

Усик в четвертый раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с сентября 2016 года. В его послужном списке теперь 14 побед (11 нокаутом), ни одного поражения. Бриедис не сумел во второй раз защитить пояс чемпиона мира WBC, который завоевал в апреле 2017 года благодаря победе над Хуком по очкам. В послужном списке латвийца - 23 победы (18 нокаутом), одно поражение.

Всемирная суперсерия бокса - новый престижный турнир, который будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. По восемь боксеров в двух весовых категориях проводят поединки начиная с четвертьфиналов. Финальные бои пройдут в мае.

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