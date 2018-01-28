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Гарт: победа на чемпионате Европы очень важна для саночника Павличенко перед Олимпиадой

Спорт
28 января, 14:02 UTC+3 СИГУЛДА /Латвия/ 28, января. /ТАСС

Президент Федерации санного спорта России была уверена в победе россиянина

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Глава ФССР Наталия Гарт

Глава ФССР Наталия Гарт

© Владимир Гердо/ТАСС

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Победа, одержанная на чемпионате Европы российским саночником Семеном Павличенко, очень важна для него самого, так и для других россиян, которым совсем скоро предстоит выступать на Олимпийских играх. Об этом сообщила журналистам президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

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По результатам двух попыток Павличенко показал результат 1 минута 36,758 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох (+0,011). Третьим стал еще один представитель России Роман Репилов (+0,112). Днем ранее победу в соревнованиях саночниц одержала россиянка Татьяна Иванова.

"Семену и Роману было очень важно сегодня занять высокие места на последнем перед Олимпиадой международном старте. Они теперь еще больше поверят в свои силы, поймут, что могут бороться за олимпийские медали", - сказала Гарт.

"Конечно, я очень рада сегодняшнему двойному успеху в мужских санях, - продолжила глава ФССР. - У меня еще вчера появилась уверенность, что Семен сегодня победит, была уверена на 100 процентов. У нас черная полоса затянулась, давно уже должна была начаться белая. После всех пережитых несправедливостей весы обязательно должны качнуться в другую сторону, а победы Ивановой и Павличенко в очередной раз доказывают чистоту нашей команды, что нас наказали ни за что".

Татьяне Ивановой и главному тренеру сборной России Альберту Демченко решением Международного олимпийского комитета пожизненно запрещено участвовать в Олимпиадах. Иванова и Демченко не согласны с этим запретом, сейчас их апелляции рассматриваются в Спортивном арбитражном суде.

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