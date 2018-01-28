Саночник Павличенко посвятил победу на ЧЕ своему сыну, которому исполнилось три года

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко, ставший в воскресенье чемпионом Европы в личном турнире, подарит свою золотую медаль сыну Федору, которому 28 января исполнилось три года. Об этом Павличенко сообщил журналистам.

По результатам двух попыток россиянин показал результат 1 минута 36,758 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох (+0,011). Третьим стал еще один представитель России Роман Репилов (+0,112).

"Сегодня день рождения у моего сына Федора, которому исполнилось три года. Я очень хотел сделать ему вот такой подарок. Пусть этот успех будет в памяти не только у меня, но у него", - сказал Павличенко.

"Уверенность в собственных силах у меня, конечно, есть всегда. Но, когда я начала второй заезд, то стал испытывать внутри какое-то чувство страха. Это реально важный старт", - подчеркнул чемпион Европы.

Павличенко стал первым россиянином, который смог стать трехкратным чемпионом Европы в личных соревнованиях. Ранее спортсмен выигрывал европейское первенство на чемпионатах в Сочи (2015) и немецком Кёнигзее (2017).