Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саночник Павличенко посвятил победу на ЧЕ своему сыну, которому исполнилось три года

Спорт
28 января, 13:33 UTC+3 СИГУЛДА /Латвия/ 28, января. /ТАСС

По результатам двух попыток россиянин показал результат 1 минута 36,758 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Семен Павличенко

Семен Павличенко

© AP/Marcel Kusch

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко, ставший в воскресенье чемпионом Европы в личном турнире, подарит свою золотую медаль сыну Федору, которому 28 января исполнилось три года. Об этом Павличенко сообщил журналистам.

Смотрите также

Российский саночник Павличенко стал чемпионом Европы

Павличенко, Репилов и Иванова стартуют на чемпионате Европы по санному спорту

Российская саночница Иванова завоевала золото на чемпионате Европы

По результатам двух попыток россиянин показал результат 1 минута 36,758 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох (+0,011). Третьим стал еще один представитель России Роман Репилов (+0,112).

"Сегодня день рождения у моего сына Федора, которому исполнилось три года. Я очень хотел сделать ему вот такой подарок. Пусть этот успех будет в памяти не только у меня, но у него", - сказал Павличенко.

"Уверенность в собственных силах у меня, конечно, есть всегда. Но, когда я начала второй заезд, то стал испытывать внутри какое-то чувство страха. Это реально важный старт", - подчеркнул чемпион Европы.

Павличенко стал первым россиянином, который смог стать трехкратным чемпионом Европы в личных соревнованиях. Ранее спортсмен выигрывал европейское первенство на чемпионатах в Сочи (2015) и немецком Кёнигзее (2017).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
3
Умерла режиссер Мария Саакян
4
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
5
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
6
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама