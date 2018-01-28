Черноусов выиграл лыжный марафон "Марчалонга" в Италии, Шипулин - 79-й

ТАСС, 28 января. Россиянин Илья Черноусов одержал победу в лыжном марафоне "Марчалонга", который завершился в Италии.

Черноусов преодолел дистанцию 70 км за 2 часа 48 минут 8,7 секунды. Вторым финишировал норвежец Туре Бьорсет Бердал (отставание 0,2 секунды). Третьим стал его соотечественник Мортен Эйде Педерсен (+1,5).

Другой россиянин Ермил Вокуев занял седьмое место (+22,6), Никита Ступак - 27-е (+1.41,9), Евгений Дементьев - 37-е (+4.48,2). Биатлонист Антон Шипулин финишировал 79-м (+18.04,1), а Максим Цветков - 118-м (+23.25,2).

Цветков и Шипулин приняли решение участвовать в марафоне "Марчалонга" после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) не стал приглашать на Олимпийские игры-2018 в Пхёнчхане ряд российских спортсменов, включая Шипулина и Цветкова. В связи с этим биатлонисты не смогут принять участие в Играх.

Черноусов является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года в скиатлоне. На Олимпиаде в Сочи он финишировал третьим в марафоне на 50 км. После того, как МОК пожизненно отстранил россиян Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые заняли первое и второе место в марафоне, от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты с Игр-2014, Черноусову должно перейти золото сочинской Олимпиады. В текущем сезоне 31-летний россиянин не выступал в составе сборной России на крупных международных стартах и не смог отобраться в число участников Олимпиады 2018 года.

"Марчалонга" - один из самых престижных лыжных марафонов. 70-километровая гонка проходит по двум долинам - Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса, расположенным в Доломитовых Альпах, и завершается двухкилометровым подъемом в Кавалезе.