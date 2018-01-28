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"Йокерит" обыграл рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
28 января, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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ТАСС, 28 января. Хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 одержал победу над рижским "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Никлас Енсен (7-я минута) и Стив Мозес (42). В составе рижан отличился Микелис Редлихс (44).

"Йокерит" набрал 100 очков в 54 матчах. Финский клуб занимает третьей место в Западной конференции. "Динамо" с 47 очками в 54 играх занимает последнее место на Западе.

В следующем матче 27 февраля "Йокерит" на своем льду примет петербургский СКА. "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с минским "Динамо".

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