Команда Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ

ТАСС, 29 января. Команда дивизиона Тихоокеанского стала победителем Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в финале выиграв у сборной Атлантического дивизиона со счетом 5:2. Мероприятие прошло на "Амали-Арене" в Тампе.

В составе победителей отличились Рикард Ракелль (2) ("Анахайм"), Брок Бозер ("Ванкувер"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес") и Джонни Гудро ("Калгари"). Представители Атлантического дивизиона ответили двумя шайбами в исполнении Майка Грина ("Детройт").

Самым ценным игроком Матча звезд НХЛ по итогам голосования болельщиков был признан 20-летний форвард Бозер, который проводит первый полноценный сезон в лиге и претендует на звание лучшего новичка года. В двух играх он отметился двумя шайбами и одной передачей. В мастер-шоу Бозер стал победителем конкурса на точность броска. Благодаря успешному выступлению в Тампе нападающий станет богаче на $125 тысяч: $100 тысяч он получит за победу в Матче звезд, еще $25 - за выигрыш конкурса.

The champs are here. #NHLAllStar pic.twitter.com/7FmNPJhfRC — NHL (@NHL) 29 января 2018 г.

За команду Атлантического дивизиона выступали четыре представителя хозяев площадки, клуба "Тампа-Бэй" - российские форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский, а также нападающие Стивен Стэмкос (капитан) и Брэйден Пойнт. В отличие от полуфинала, в котором Кучеров сделал хет-трик, в решающем матче россиянин отличиться не смог. Василевский отразил 8 из 11 бросков по своим воротам.

В этом сезоне Василевский является лучшим голкипером лиги по числу побед - 29, он впервые получил приглашение на Матч звезд. Кучеров второй год подряд вошел в сборную Атлантического дивизиона на звездный уик-энд. Он возглавляет таблицу лучших бомбардиров НХЛ, в его активе 63 очка (27+36).

Также в Матче звезд принял участие еще один россиянин - капитан "Вашингтона" и Столичного дивизиона Александр Овечкин. В полуфинале, где его команда уступила Атлантическому дивизиону (4:7), он набрал два очка (1+1). Накануне Овечкин, в седьмой раз в карьере принимавший участие в звездном уик-энде, в рамках мастер-шоу выиграл конкурс на самый сильный бросок.

История Матча звезд

Матч звезд НХЛ проходил в формате мини-турнира 3х3 продолжительностью 20 минут, в нем принимали участие команды четырех дивизионов: Центрального, Тихоокеанского, Столичного и Атлантического. Команда Тихоокеанского дивизиона получила за победу $1 млн призовых.

Матч звезд НХЛ был сыгран в 63-й раз. Впервые с 2006 года шоу прошло в олимпийский сезон, поскольку руководство НХЛ не отпустило своих хоккеистов на Олимпиаду в Пхёнчхане. Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местные "Кленовые листья" сыграли со сборной звезд НХЛ, проиграв со счетом 3:4. Более 20 лет в Матчах звезд участвовали популярные канадские клубы "Торонто" и "Монреаль".

Чаще всех участие в Матче звезд принимал Горди Хоу - 23 раза. Уэйн Гретцки за 18 матчей набрал рекордное количество очков - 25 (13+12).

Матч звезд в 2019 году примет Сан-Хосе.