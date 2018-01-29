Вслед за олимпийцами без флага России на Игры поедут паралимпийцы

БОНН /Германия/, 29 января. /ТАСС/. Российские паралимпийцы поедут на зимние Игры в Пхёнчхане в нейтральном статусе, такое решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК), продливший отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Ожидается, что в южнокорейском Пхёнчхане выступят от 30 до 35 россиян, которые уже несколько месяцев соревнуются под флагом МПК.

Решение относительно участия россиян в предстоящей Паралимпиаде исполком МПК принял на последнем заседании, которое прошло с 26 по 27 января в штаб-квартире организации в немецком Бонне. Озвучено оно было двумя днями позже на специальной пресс-конференции, в которой принимал участие президент МПК Эндрю Парсонс. Бразилец в сентябре прошлого года сменил во главе организации британца Филипа Крэйвена, однако произошедшие в руководстве Международного паралимпийского комитета изменения не повлияли на позицию организации по российскому вопросу.

Патовая ситуация

Для восстановления членства и участия национальной команды в Паралимпиаде в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 18 марта, Россия должна была выполнить два пункта. Первый - добиться, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь соответствовало кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), второй - предоставить подробный и аргументированный ответ на выводы, содержащиеся в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которая заявила о существовавшей в России на ведомственном уровне в период с 2011 по 2015 год допинговой системе.

ПКР, будучи общественной организацией, не в силах повлиять на выполнение этих пунктов своего восстановления. Российские власти заявляют о том, что выводы комиссии Макларена ложные и государство непричастно к допинговым нарушениям. А это, в свою очередь, не позволяет восстановить в правах РУСАДА, поскольку этот вопрос тоже зависит от признания российской стороной выводов Макларена.

"Я надеюсь, что мы не застрянем в этой ситуации навечно, - сказал Парсонс ТАСС. - Надеемся, что кто-то, кто заинтересован в развитии паралимпийского движения в России, примет необходимые меры".

Глава МПК отметил, что ПКР добился значительного прогресса в процессе восстановления членства, что многие российские параспортсмены проходят регулярные проверки и являются одними из самых тщательно изученных параспортсменов в мире. "Теперь у нас есть уверенность в том, что антидопинговая система в России больше не скомпрометирована и не коррумпирована", - заметил он.

По стопам олимпийцев

Именно плодотворная работа ПКР, как отмечает международный комитет, позволила российским спортсменам получить шанс на участие в предстоящих Играх в нейтральном статусе. И именно это отличает нынешнюю ситуацию от той, которая была полтора года назад, когда МПК не допустил ни одного российского спортсмена к участию в летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

ПКР был дисквалифицирован за месяц до начала Игр-2016, когда изменить ситуацию уже было невозможно. Затем стороны согласовали большой перечень пунктов восстановления членства ПКР, выполнение которых отслеживала специальная группа.

В сентябре прошлого года, когда прошли выборы нового главы МПК, паралимпийскому движению было вновь отказано в восстановлении членства, что поставило под вопрос само участие сборной России в Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Однако МПК разрешил российским спортсменам выступать под флагом организации в квалификации к Паралимпиаде-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде. Российская команда по следж-хоккею уже тогда потеряла шансы отобраться на Игры, поскольку пропустила турнир, на котором могла выполнить квалификационный норматив.

В настоящее время в расширенный список кандидатов для участия в Паралимпиаде вошел 71 человек (57 спортсменов, 14 ведущих). Как сообщил Парсонс, из них в предстоящих Играх выступят от 30 до 35 человек. Критерии допуска спортсменов будут опубликованы МПК позднее. Для сравнения, четыре года назад на домашних Играх в Сочи Россию представляли 69 спортсменов.

В этом смысле в паралимпийском движении ситуация будет схожей с той, что происходит в движении олимпийском, где российский спорт также попал под санкции. 5 декабря прошлого года исполком Международного олимпийского комитета за допинговые нарушения приостановил членство Олимпийского комитета России, допустив на стартующие 9 февраля Игры ограниченное число российских спортсменов. На Олимпиаде не смогут выступить ряд ведущих атлетов, в числе которых Сергей Устюгов, Антон Шипулин, Виктор Ан. Оставшиеся 169 человек примут участие в Играх в статусе "олимпийских атлетов из России", они будут выступать под флагом МОК, соблюдая жесткие требования организации относительно невозможности демонстрации своего гражданства.

Флаг отняли даже у болельщиков

Схожие правила будут действовать и для российских паралимпийцев, которые уже жаловались на то, что во время международных соревнований не могут упоминать о своей стране даже в социальных сетях.

На Паралимпиаде же санкции будут распространяться даже на болельщиков, и это является ключевым отличием от Олимпиады. Согласно правилам МПК, на Играх нельзя демонстрировать флаги не участвующих в соревнованиях стран. Поскольку Россия официально не будет представлена на Паралимпиаде, то и ее флаг будет под запретом. Правда, пока непонятно, как технически будет осуществляться выполнение этого требования.

В этой связи вспоминается поступок белоруса Андрея Фомочкина, который пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. За это он вскоре был лишен аккредитации, но история получила большой резонанс. Вероятно, МПК будет учитывать этот случай во время проведения предстоящих Игр.

"Пока рано что-то комментировать, все решения МПК нужно детально изучить и понять, как поступать дальше, - сообщили ТАСС в пресс-службе ПКР. - Расширенное заседание исполкома с участием ведущих российских спортсменов и тренеров сборных команд России по зимним видам спорта пройдет 1 февраля".