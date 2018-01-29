СМИ: футболист "Андерлехта" Ханни проходит медобследование в "Спартаке"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Полузащитник бельгийского футбольного клуба "Андерлехт" Софьян Ханни проходит медицинское обследование в московском "Спартаке". Об этом сообщает телеканал VTM.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов купить 27-летнего полузащитника за €10 млн.

Ханни перешел в бельгийский клуб в 2016 году. С тех пор он провел за "Андерлехт" 86 матчей в разных турнирах, забил 23 мяча и отдал 25 передач. Ранее он играл в бельгийском "Мехелене", турецких "Османлыспоре" и "Кайсери Эрджиесспоре", а также французском "Нанте". За сборную Алжира Ханни провел 10 матчей и забил четыре гола.