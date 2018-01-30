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Более 12 тыс. билетов продано на боксерский бой Гассиев - Дортикос в Сочи

Спорт
30 января, 16:36 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, января. /ТАСС

Поединок состоится 3 февраля

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Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Организаторы реализовали более 12 тысяч билетов на полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом в Сочи. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Уже продано более 12 тысяч билетов. Всего планируется реализовать 15,5 тысяч билетов", - сказал Кремлев.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России, первоначально планировалось, что ледовый дворец "Большой", где будет проходить бой, вместит 14 тысяч зрителей. Но из-за большого количества желающих количество зрительских мест решено было увеличить.

Кремлев уверен, что оставшиеся билеты будут проданы к 1 февраля. "В России давно не было такого боя, уже лет десять", - заключил Кремлев.

Бой Гассиев - Дортикос пройдет в Сочи 3 февраля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

В активе Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера не имеют поражений.

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