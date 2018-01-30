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Оргкомитет ОИ-2018 не допустит Reuters на церемонию открытия

Спорт
30 января, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Причиной такого решения организаторов Игр стала публикация фотографий с закрытой репетиции церемонии открытия, которая состоялась в воскресенье

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Олимпийский флаг

Олимпийский флаг

© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТАСС, 30 января. Информационное агентство Reuters не будет допущено на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом сообщает Yonhap.

Причиной такого решения организаторов Игр стала публикация фотографий с закрытой репетиции церемонии открытия, которая состоялась в воскресенье. На фотографиях виден процесс зажжения чаши олимпийского огня. В качестве наказания Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит фотографов и корреспондентов Reuters на церемонию открытия Игр. Также будет отозвана аккредитация фотографа, работавшего на репетиции.

МОК обратился с просьбой к южнокорейским СМИ, использовавшим фотографии Reuters, удалить их.

Церемония открытия Олимпиады состоится 9 февраля.

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