Оргкомитет ОИ-2018 не допустит Reuters на церемонию открытия

ТАСС, 30 января. Информационное агентство Reuters не будет допущено на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом сообщает Yonhap.

Причиной такого решения организаторов Игр стала публикация фотографий с закрытой репетиции церемонии открытия, которая состоялась в воскресенье. На фотографиях виден процесс зажжения чаши олимпийского огня. В качестве наказания Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит фотографов и корреспондентов Reuters на церемонию открытия Игр. Также будет отозвана аккредитация фотографа, работавшего на репетиции.

МОК обратился с просьбой к южнокорейским СМИ, использовавшим фотографии Reuters, удалить их.

Церемония открытия Олимпиады состоится 9 февраля.