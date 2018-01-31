Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с поляками на старте чемпионата Европы

ТАСС, 31 января. Сборная России сыграла вничью с командой Польши со счетом 1:1 в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.

В составе сборной России отличился Иван Чишкала (36-я минута), поляки сравняли счет за 9 секунд до конца встречи усилиями Михала Кубика. В следующем матче 3 февраля россияне сыграют с командой Казахстана.

Сборная России выступает в группе B с командами Польши и Казахстана. В плей-офф турнира выходят по две команды из группы.

Турнир завершится 10 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании, которая в финале турнира 2016 года обыграла команду России.