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Футболистом Лебеденко интересуются "СКА-Хабаровск", "Енисей" и "Томь"

Спорт
31 января, 16:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Лебеденко 16 декабря разорвал контракт с московским "Араратом" по обоюдному согласию сторон

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Игорь Лебеденко

Игорь Лебеденко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российским нападающим Игорем Лебеденко интересуются клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Енисей" и "Томь", а также один из клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил представитель 34-летнего футболиста Анзор Гаргаев.

Лебеденко 16 декабря разорвал контракт с московским "Араратом" по обоюдному согласию сторон.

"По Лебеденко звонят из нескольких клубов - "Енисей", "Томь" и один из клубов премьер-лиги. Сейчас он [Лебеденко] находится на перепутье, должен решить, где продолжит карьеру", - сказал Гаргаев.

По информации ТАСС, в услугах Лебеденко заинтересован "СКА-Хабаровск", занимающий после 20 матчей элитного дивизиона чемпионата России последнее место в турнирной таблице.

Лебеденко известен по своим выступлениям за московские клубы "Торпедо" и "Локомотив", а также "Сатурн", "Ростов", "Рубин" и "Терек". В 2005 году нападающий в составе железнодорожников стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны. Летом 2017 года он перешел из грозненского "Терека" в "Арарат" и до ухода из московского клуба провел 17 матчей в Профессиональной футбольной лиге, в которых забил пять мячей.

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