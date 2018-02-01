Испанский "Леванте" арендовал у "Рубина" футболиста Рочину

ТАСС, 1 февраля. Испанский полузащитник Рубен Рочина на правах аренды перешел из казанского "Рубина" в "Леванте". Об этом сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2017/18.

Рочина перешел в "Рубин" летом 2016 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за клуб пять матчей во всех турнирах. До этого испанец выступал за испанские "Сарагосу", "Райо Вальекано" и "Гранаду", вторую команду "Барселоны", а также английский "Блэкберн".

"Леванте" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.