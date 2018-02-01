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Резервисты сборной России по хоккею обыграли белорусов в товарищеском матче

Спорт
1 февраля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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ТАСС, 1 февраля. Резервный состав сборной России по хоккею победил команду Белоруссии со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Новогорске.

Отличились Илья Каблуков (30-я минута), Евгений Кетов (32), Роман Любимов (35). В воротах сборной России играл Илья Сорокин, который, как и Каблуков, попал в заявку основной команды на Олимпийские игры в Пхёнчхане. В матче также приняли участие запасные игроки российской команды на Олимпиаду - защитник Никита Трямкин и нападающий Владимир Ткачев.

Трямкин и Каблуков не принимали участие в матче основной команды против белорусов, который прошел во вторник и завершился победой россиян со счетом 3:0. Они сыграют со "Спартаком" 4 февраля.

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