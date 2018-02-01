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Тренер: баскетболистов "Реала" словно не было на паркете в первой четверти матча с ЦСКА

Спорт
1 февраля, 23:30 дата обновления: 2 февраля, 1:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Армейцы дома победили клуб из Мадрида со счетом 93:87

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Пабло Ласо

Пабло Ласо

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты мадридского "Реала" ничего не смогли противопоставить московскому ЦСКА в первой четверти матча Евролиги. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Реала" Пабло Ласо.

В четверг ЦСКА одержал победу над "Реалом" со счетом 93:87. После первой четверти армейцы вели в счете с разницей в 22 очка.

"Игра получилась разочаровывающей для нас, - сказал Ласо. - В первой четверти нас как будто бы не было на площадке, мы позволили сопернику оторваться на 20 очков. Мы пытались исправить ситуацию, но с такой командой, как ЦСКА, надо играть все 40 минут. Надеюсь, что мы извлечем урок из этого матча".

Для Ласо этот матч стал 500-м на посту главного тренера "Реала". "Я счастлив, что достиг столь высокой отметки, тем более с такой командой, как "Реал", - сказал Ласо. - Вчера сын сказал мне: "Папа, представляешь, 500 матчей". Но сейчас мои мысли не в далеком будущем и следующих 500 матчах, мы играем в непростых турнирах, и надо думать о каждой встрече". 

Будучи наставником "Реала" Ласо трижды признавался тренером года в Испании, а также один раз - в Евролиге. Под его руководством мадридский клуб трижды становился чемпионом Испании. В 2015 году "Реал" выиграл Евролигу. 

Ласо отметил, что рассчитывает на возвращение травмированного Серхио Льюля до конца сезона. "Я не врач и не могу назвать точных сроков восстановления, - сказал тренер "Реала". - Однако я надеюсь, что он вернется до конца сезона. Если бы все зависело от его настроя и желания, то поверьте, он сыграл бы уже сегодня". 

В прошедшем сезоне Льюль был назван самым ценным игроком Евролиги. Разыгрывающий "Реала" и сборной Испании порвал коленные связки в товарищеский матче с Бельгией перед Евробаскетом-2017, из-за чего был вынужден пропустить турнир.

Итудис поблагодарил зрителей за поддержку

На встречу ЦСКА и "Реала" пришли 12 322 зрителя, что стало рекордом посещаемости домашних матчей армейцев в нынешнем сезоне. "Хочу поздравить болельщиков с победой, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Приятно было видеть на трибунах аншлаг, это значит, что та работа, которую мы делаем по созданию баскетбольной культуры, приносит свои плоды".

"Мы хотели с самого начала сыграть агрессивно, в сверхтемпе, - объяснил Итудис план на матч. - Нам удалось это сделать, по крайне мере в первые 12 минут, мы оторвались в счете. В ходе подготовки мы много пересматривали третью четверть матча в Мадриде, которую нам удалось выиграть со счетом 20:11. Мы хотели, чтобы сегодняшняя игра базировалась на том, что мы сделали тогда, и у нас это получилось".

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс отметил, что для ЦСКА было важно взять реванш за поражение от "Реала" (69:82) в предыдущей очной встрече. "Мы ждали матча против них, - сказал Хиггинс. - В прошлый раз в Мадриде мы играли не очень хорошо. Мы рассчитывали одержать победу сегодня".

В составе "Реала" Хиггинс отметил игру 18-летнего Луки Дончича. Словенский защитник стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко. "Дончич - прекрасный баскетболист с хорошим потенциалом, большой защитник. Никто не знает, как сложится его карьера, но у него есть хорошие шансы [преуспеть]", - отметил он.

В 2016 году Дончич стал чемпионом Европы в составе команды Словении. Игрок также вошел в символическую сборную турнира.

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