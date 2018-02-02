СМИ: США отказали Марадоне в визе из-за его высказываний в адрес Трампа

ТАСС, 2 февраля. Бывшему футболисту сборной Аргентины Диего Марадоне отказано в получении визы на въезд в США после его высказывания в адрес президента Дональда Трампа. Об этом сообщает испанское издание As со ссылкой на слова юриста Марадоны Матиаса Морлы.

В недавнем интервью аргентинскому телевидению аргентинец охарактеризовал Трампа словом "чиролита" - марионеточная кукла, часто с его помощью описывают незначительные вещи или события. По данным издания, именно это стало причиной отказа во въезде, так как все документы аргентинец подал вовремя и в соответствии с правилами.

"Когда мы почти получили визу, я предупреждал: "Диего, пожалуйста, не говори ничего о США", - рассказал Морла.

Газета отмечает, что Марадона собирался посетить США в марте, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу своей бывшей жены. Виза Марадоны была отозвана в 1994 году, тогда футболиста подозревали в употреблении наркотиков.