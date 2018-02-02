Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: США отказали Марадоне в визе из-за его высказываний в адрес Трампа

Спорт
2 февраля, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

В недавнем интервью аргентинец охарактеризовал его словом "чиролита"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Диего Марадона

Диего Марадона

© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 2 февраля. Бывшему футболисту сборной Аргентины Диего Марадоне отказано в получении визы на въезд в США после его высказывания в адрес президента Дональда Трампа. Об этом сообщает испанское издание As со ссылкой на слова юриста Марадоны Матиаса Морлы.

В недавнем интервью аргентинскому телевидению аргентинец охарактеризовал Трампа словом "чиролита" - марионеточная кукла, часто с его помощью описывают незначительные вещи или события. По данным издания, именно это стало причиной отказа во въезде, так как все документы аргентинец подал вовремя и в соответствии с правилами.

"Когда мы почти получили визу, я предупреждал: "Диего, пожалуйста, не говори ничего о США", - рассказал Морла.

Газета отмечает, что Марадона собирался посетить США в марте, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу своей бывшей жены. Виза Марадоны была отозвана в 1994 году, тогда футболиста подозревали в употреблении наркотиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
3
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
4
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
5
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
6
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама