Шанцев стал членом совета директоров московского хоккейного клуба "Динамо"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вошел в совет директоров московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В сентябре 2017 года Шанцев покинул пост губернатора Нижегородской области. "Валерий Шанцев вошел в состав совета директоров клуба", - сообщили в пресс-службе бело- голубых.

Шанцев родился 29 июня 1947 года в селе Сусанино Костромской области. С 1996 по 2005 год он занимал пост вице-мэра Москвы, в августе 2005 года возглавил Нижегородскую область, сменив на посту губернатора Геннадия Ходырева. В сентябре 2017 года Шанцев покинул пост главы Нижегородской области.

70-летний Шанцев был одним из самых старших российских губернаторов - после руководителя Кемеровской области Амана Тулеева (73 года) и бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова (71 год). Возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 г. - в общей сложности 4433 дня (8-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

В текущем регулярном чемпионате КХЛ "Динамо" занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 80 очков в 55 матчах.