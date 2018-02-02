Астахов: "Химки" уверенно сыграли в защите в матче Евролиги против "Уникахи"

МЫТИЩИ /Московская область/, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский баскетбольный клуб "Химки" уверенно сыграл в защите в матче Евролиге против испанской "Уникахи", но в атаке были проблемы с реализацией. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Павел Астахов.

В пятницу российский клуб победил "Уникаху" со счетом 68:66 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий подмосковной команды Алексей Швед, в его активе 22 очка.

"Матч получился напряженным. И если в защите мы сыграли уверенно и надежно, то в атаке много промахивались, - сказал Астахов. - Если бы набрали свою норму в 75-80 очков, то победили бы более уверенно".

В турнирной таблице "Химки" занимают седьмое место, одержав в 21 матче 12 побед, "Уникаха" с восемью победами идет 11-й.

В следующем туре "Химки" 9 февраля в гостях сыграют с литовским "Жальгирисом", "Уникаха" днем ранее примет турецкий "Анадолу Эфес".