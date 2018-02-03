"Црвена Звезда" призвала СМИ не публиковать неофициальную информацию о решении УЕФА

ТАСС, 3 февраля. Сербская "Црвена Звезда" обратилась к средствам массовой информации с просьбой воздержаться от публикации неофициальной информации о решении дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Заявление приводит пресс- служба клуба.

УЕФА в начале января наказал "Црвену Звезду" за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на домашнем матче группового этапа турнира с белорусским БАТЭ (0:0), который прошел в Борисове 23 ноября прошлого года. Белградский клуб был обязан провести ближайший домашний еврокубковый матч без зрителей. Также УЕФА оштрафовал "Црвену Звезду" на €50 тыс. Клуб подал апелляцию. В субботу портал alo.rs сообщил, что дисциплинарная комиссия УЕФА удовлетворила апелляцию "Црвены Звезды" на решение о проведении матча 1/16 финала Лиги Европы с российским ЦСКА в Белграде без зрителей.

"Црвена Звезда" просит все средства массовой информации и отдельных лиц воздержаться от публикации информации об итогах апелляции клуба к УЕФА с учетом того, что решение еще не принято, - говорится в заявлении. - Каждый, кто любит "Црвену Звезду" и с нетерпением ждет информации, должен знать, что процесс апелляции продолжается. Любые публикации о решении могут уменьшить шансы клуба на удовлетворение апелляции, то есть возможности сыграть с ЦСКА перед своими болельщиками. Клуб получит официальное уведомление от УЕФА в понедельник.

Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА, на который еще до наказания сербского клуба было продано 28 тыс. билетов, состоится 13 февраля в Белграде. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.