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Баскетболист "Зенита" Сергей Карасев стал самым ценным игроком января Единой лиги ВТБ

Спорт
3 февраля, 19:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам нападающего, без партнеров он не смог бы добиться успеха

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Сергей Карасев (слева) и главный тренер "Зенита" Василий Карасев

Сергей Карасев (слева) и главный тренер "Зенита" Василий Карасев

© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форвард петербургского клуба "Зенит" Сергей Карасев признан самым ценным баскетболистом января в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС.

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В январе "Зенит" провел в Единой лиге три матча и во всех одержал победы (над "Цмоки-Минск", ЦСКА и "Пармой"). Средние показатели 24-летнего форварда за игру: 20 очков, 5 подборов, 2 перехвата.

По словам Карасева, без партнеров он не смог бы добиться успеха: "Я благодарю Единую лигу ВТБ за эту награду. Январь получился для нас очень удачным, - сказал Карасев. - Мы взяли свои победы и выиграли очень важный матч против ЦСКА при своих болельщиках, показали хороший баскетбол, а также продемонстрировали, что растем как команда и двигаемся в правильном направлении".

"Безусловно, хочется сказать огромное спасибо партнерам по команде, тренерскому штабу. В первую очередь именно благодаря им я смог завоевать звание MVP. Я не люблю тянуть одеяло на себя, всегда стараюсь работать на благо всей команды, поэтому как минимум пятьдесят процентов этой награды принадлежит моим партнерам", - добавил баскетболист.

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