Экс-биатлонист Драчев считает, что есть шанс на допуск оправданных CAS россиян на ОИ-2018

ТАСС, 3 февраля. Шанс на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) пригласит на Олимпийские игры в Пхёнхачне оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских атлетов, еще существует. Такое мнение высказал четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Все мы надеемся на то, что здравый смысл все-таки будет преобладать над руководителями МОК, но они действуют настолько откровенно против нас, что в положительное решение верится с трудом, но шанс всегда есть", - отметил Драчев.

"Если уже суды понимают, что нет стопроцентных данных по употреблению допинга россиянами, то пора и МОК сделать соответствующие выводы. К сожалению, эта недоказанность и отсутствие неопровержимых доказательств привели к двоякой ситуации. Не исключаю даже того, что МОК понял, что оказался не прав, но теперь организация не хочет потерять свой имидж и поэтому не идет сразу на попятную", - добавил бывший спортсмен.

В четверг CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой направить индивидуальные приглашения для участия в Играх-2018 скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко (санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон).

В субботу директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что комиссия под руководством Валери Фурнейрон проверит 15 россиян, оправданных Спортивных арбитражным судом (CAS), на возможность их приглашения для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.