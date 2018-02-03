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Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд по футболу

Спорт
3 февраля, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Россияне ранее выиграли групповой турнир, победив команду звезд и сборную Италии

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© Пресс-служба турнира
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© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
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© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
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© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира
© Пресс-служба турнира

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России встретится с командой Португалии в финале Кубка легенд по футболу. Турнир проходит в Москве на Малой спортивной арене "Лужники".

Команда Португалии стала победителем группы B. Португальцы одержали победы над сборными Франции (7:5) и Германии (6:4).

Россияне ранее выиграли группу А, победив команду звезд - 7:5 и сборную Италии - 8:5.

Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.

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