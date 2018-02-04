Знарок: хоккеист Хафизуллин планирует готовиться к ОИ-2018 дома

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Защитник российской команды по хоккею Динар Хафизуллин, по всей видимости, продолжит в России подготовку к Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

Хафизуллин из-за травмы пропустил два товарищеских матча россиян 30 января с белорусами (3:0) и 4 февраля со "Спартаком" (2:1 ОТ).

"Хафизуллину лучше, но не настолько. Наверное, мы оставим его здесь лечиться. Там такой возможности в плане медицины не будет. Но есть шансы, что с южнокорейцами он сыграет - он верит, что у него есть шанс", - сказал Знарок.

Россияне заключительный товарищеский матч проведут 10 февраля в Южной Корее с хозяевами олимпийского турнира.